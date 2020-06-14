В Петербурге нашлась сбежавшая с фермы Императрица

В Петербурге нашлась сбежавшая с фермы Императрица
Императрица вернулась домой самостоятельно. Фото: vk.com

В районе железнодорожной станции «Белоостров» в Курортном районе Северной столицы с фермы сбежала корова по кличке Императрица, инцидент произошел в пятницу, 12 июня.

Своевольная корова, по словам сотрудников казачьего хутора «Легион», перепрыгнула метровый забор и сбежала. Животное искали в течение двух дней, работники разместили объявления о пропаже Императрицы в социальных сетях. Они даже предлагали организовать поисковые мероприятия с участием волонтеров.

К счастью, помощь добровольцев не потребовалась, поскольку в воскресенье, 14 июня, стало известно, что корова самостоятельно вернулась домой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе конюшня оказалась в бедственном положении. Владелица конюшни «Графская усадьба» обратилась к общественности за помощью в спасении лошади, которая попала на бойню.

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