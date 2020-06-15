НИИ гриппа в Петербурге приступает к доклиническим испытаниям вакцины от коронавируса

НИИ гриппа в Петербурге приступает к доклиническим испытаниям вакцины от коронавируса
Ученые выбирали из трех возможных методов разработки препарата. Фото: pixabay.com

В июле текущего года сотрудники петербургского НИИ гриппа намерены начать клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции.

По словам исполняющего обязанности директора института Дмитрия Лиознова, специалисты выбрали один из трех различных методов разработки препарата. Ученые сосредоточились на векторной модели, что позволило создать прототипы препарата. Об этом Лиознов рассказал в понедельник, 15 июня, в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

Отметим, что исследователи занимаются разработкой вакцины на основе вируса гриппа, ученые используют ослабленные клетки вируса, чтобы спровоцировать иммунный ответ для защиты организма.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению специалистов, коронавирусная инфекция может спровоцировать развитие сахарно диабета или его осложнения.

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