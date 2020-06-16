В Германии призвали не лепетать в ответ на санкции США против «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Глава комитета бундестага ФРГ по энергетики Клаус Эрнст заявил, что нужно перестать «кидать в США ватные шарики» и дать жесткий ответ на санкции, которые направлены против строительства «Северного потока — 2».

«Правительство ФРГ должно прекратить кидать ватные шарики и начать решать проблемы, обороняться от атак на суверенитет ФРГ и Европы», — заявил он, сообщает РИА «Новости».

Напомним, в сенат США был внесен законопроект о санкциях против «Северного потока — 2». В частности, он направлен против страховых компаний судов, которые занимаются прокладкой газопровода.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода составляет 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома», в реализации проекта участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.