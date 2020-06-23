Беглов поздравил пожарных с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов от имени жителей города поздравил пожарных с Днем пожарной охраны. Праздник традиционно отмечают 24 июня.

Ровно 217 лет назад по указу императора Александра I в Петербурге была создана первая профессиональная пожарная команда.

«Умение действовать в экстремальных условиях и готовность спасать других, рискуя жизнью, снискали вам искреннее и глубокое уважение петербуржцев», — обратился Беглов к пожарным.

Губернатор отметил, что в условиях пандемии коронавируса пожарные оказались на передовой борьбы с инфекцией. Они оказывают содействие бригадам скорой помощи и участвуют в мероприятиях по дезинфекции.

От имени петербуржцев Беглов пожелал пожарным и ветеранам пожарного депо здоровья, мира, благополучия и успехов в служении родине.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки потушили 40 лесных пожаров. Общая площадь очагов возгорания составила 252 га.