В Петербурге задержали четырех мошенников с липовыми корочками ФСБ

Благодаря своему обману они обогатились на 2 миллиона рублей.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Как сообщили gazeta.spb.ru, в Санкт-Петербурге задержали четверых граждан, которые представлялись сотрудниками ФСБ. По предварительным данным, они выманили у предпринимателя 2 миллиона рублей, пообещав ему поставить табачную продукцию. В результате владелец ресторана ничего не получил – он стал жертвой мошеннической схемы.

Отмечается, что трое подозреваемых уже были судимы. В отношении них возбудили уголовное дело. Во время обысков изъяли средства мобильной связи, печати различных организаций, удостоверения сотрудника таможенной службы ФСБ России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что квартирные мошенники провернули восемь сделок в Петербурге.