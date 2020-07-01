Дворцовый мост окрасили в цвета флага России

Дворцовый мост окрасился в цвета флага России. Особое освещение выбрано в связи с голосованием по поправкам в Конституцию РФ.

Оформление моста сменили на три дня — с 29 июня по 1 июля. Переправу осветили белыми, синими и красными огнями. Цвета российского флага выбраны по случаю голосования по поправкам в Конституцию. Оно завершится в среду, 1 июля.

«С вечера 2 июля специалисты дистанционно переведут работу оборудования подсветки Дворцового моста в стандартный одноцветный режим», — сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет».

Освещение мостов и фасадов зданий на набережных в центре Петербурга возобновили 30 июня. Поэтапное включение художественной подсветки началось в связи с развитием внутреннего туризма и снятием ряда ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к утру 1 июля в Петербурге по поправкам в Конституцию проголосовали 60,1% избирателей или 2 млн 310 тыс. человек.