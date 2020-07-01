2,3 млн петербуржцев проголосовали по поправкам в Конституцию

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Петербурге составила 60,1%. Об этом сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко на пресс-конференции 1 июля.
Участие в голосовании по состоянию на 10 утра приняли 2 млн 310 тыс. человек, уточнил Миненко.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня и завершиться в основной день, 1 июля. В Петербурге действуют 1 тыс. 899 избирательных участков. Каждый из них взят под охрану, часть оборудована средствами видеофиксации. За безопасностью в ходе голосования следят более 8 тыс. сотрудников полиции.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов проголосовал по поправкам в Конституцию на избирательном участке №153 в школе №12 на улице Кораблестроителей.