Атмосферный фронт унесет дожди из Петербурга

Атмосферный фронт унесет дожди из Петербурга
Непогода не мешает петербуржцам проводить время на улице. Фото: Baltphoto

В пятницу, 3 июля, атмосферный фронт покинет Петербург. На погоду в городе повлияет теплый сектор обширного циклонического вихря.

Об этом сообщил главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook. По его прогнозу, в Петербурге ожидается переменная облачность.

Существенных осадков не прогнозируется. Однако на востоке области пройдут короткие грозовые дожди. Днем воздух прогреется до 24 градусов тепла.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
атмосферный фронт дожди тепло
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Смольном разъяснили условия возвращения торговых центров к работе
Названы регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Атмосферный фронт унесет дожди из Петербурга
На перекрестке Коллонтай и Товарищеского мотоциклиста увезли на скорой после ДТП
Вильфанд: «волна жары» накроет юг Европейской части России
На Запорожской улице «встретились «Делимобиль» и Hyundai
Зидан прокомментировал сообщения о вероятном уходе Месси из «Барселоны»
Ведущий немецкий вирусолог рассказал, когда ждать вторую волну коронавируса