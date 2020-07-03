Атмосферный фронт унесет дожди из Петербурга

Непогода не мешает петербуржцам проводить время на улице. Фото: Baltphoto

Непогода не мешает петербуржцам проводить время на улице. Фото: Baltphoto

В пятницу, 3 июля, атмосферный фронт покинет Петербург. На погоду в городе повлияет теплый сектор обширного циклонического вихря.

Об этом сообщил главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook. По его прогнозу, в Петербурге ожидается переменная облачность.

Существенных осадков не прогнозируется. Однако на востоке области пройдут короткие грозовые дожди. Днем воздух прогреется до 24 градусов тепла.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.