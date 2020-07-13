Кинотеатры могут возобновить работу с 13 июля при одном условии

Кинотеатры в России могут вернуться к работе с 13 июля. Однако для этого при потребуется разрешение от региональных властей. Соответствующий приказ был подписан министром культуры Ольга Любимова. Об этом сообщается в понедельник, 13 июля, на сайте Минкультуры.

В ведомстве отметили, что кинотеатры могут возобновить свою работу при наличии решений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.

При это нужно обязательно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора: носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

В конце марта кинотеатры приостановили работу в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что несмотря на то, что в ближайшее время открытия кинотеатров в Северной столице не предвидится, они возобновили продажу сертификатов на будущие сеансы. В частности, к такому способу решила прибегнуть сеть кинотеатров «Мираж Синема».