Петербуржцы рассказали, какие типы пассажиров метрополитена их раздражают

Жители Петербурга могут снова пользоваться услугами метрополитена в полном объеме. Коронавирусное ограничение, из-за которого двери подземки закрывались в 22:00, наконец-то, снято.

Рекомендованную самоизоляцию уже почти никто не соблюдает. Кто-то ездит на работу, кто-то гулять. В общем, людей в метро достаточно. Но поездки могут быть приятными отнюдь не всегда. И дело тут в недобросовестных пассажирах, которые порой не думают о чувствах окружающих. Кто-то решил отправиться в метро, проигнорировав душ и использование дезодоранта, кто-то агрессивно себя ведет и позволяет себе разговаривать ругательствами. Некоторые игнорируют пожилых людей и беременных женщин, и не уступают им место.

В связи с этим, «Невские новости» решили провести опрос среди петербуржцев, чтобы узнать, какие типы пассажиров для них самые неприятные.

Всего для выбора было представлено 12 вариантов. В лидерах оказались пассажиры, не снимающие рюкзак — они неприятны 15% опрошенных (49 человек), второе место поделили пассажиры, которые кашляют и чихают, не прикрывшись, а также дурно пахнущие люди — за эти вариант проголосовали по 12% опрошенных (39 человек), на третьем месте расположились некультурные пользователи подземки, использующие в своей речи не самые хорошие слова — этот вариант собрал 10% голосов (34 человека).

Стоит отметить, что в опросе существовал такой вариант, как «бесят все». Он собрал 14% голосов (45 человек). Видимо, данный вид транспорта, конечно, удобен в том, что благодаря нему можно быстро добраться из одного конца города в другой, но само его посещение восторг вызывает далеко не у многих.

Помимо этого, многих пассажиров раздражают люди, которые не хотят уступать места тем, кто в этом нуждается, и те, кто в такие моменты притворяется спящим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что метро Петербурга вернулось к обычному графику работы.