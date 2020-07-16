Поезд Белгород-Петербург задерживается из-за схода вагонов

Поезд Белгород-Петербург задерживается из-за схода вагонов
.с рельс сошли 22 вагона грузового поезда. Фото: Pixabay

В РЖД предупредили о задержке поезда №82 Белгород — Санкт-Петербург. Причиной этого стал сход состава с рельс.

Информация о случившемся появилась утром в четверг, 16 июля. На перегоне Лазарево — Щекино в Тульской области с рельс сошли 22 вагона грузового поезда.

К настоящему моменту движение поездов на месте происшествия удалось частично возобновить. Некоторые поезда прибудут к пунктам назначения с опозданием.

На данный момент поезда курсируют по временному графику с использованием так называемого реверсивного режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вагоны сошли с путей на территории хлебокомбината в Петербурге. В результате произошедшего никто не пострадал.

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