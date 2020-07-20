Ученые рассказали об отсутствии эффекта от закрытия школ на карантин из-за коронавируса

Для проведения исследования были взяты две страны, в которых фиксировалась заболеваемость COVID-19.

Ученые сравнили Финляндию и Швецию, чтобы понять, был ли какой-то толк от закрытия учебных заведений. Если в Финляндии в качестве ограничительных мер закрылись все сады, школы и вузы, то в Швеции разрешили не приостанавливать работу начальных школ.

Выяснилось, что закрытие начальных школ для детей от 7 до 15 лет никак не изменило статистику заболеваемости в лучшую сторону. В Финляндии данные учреждения посещают 550,5 тысяч детей, а в Швеции более одного миллиона.

В ходе исследования выяснилось, что в Финляндии заболело 96 учеников начальной школы, а в Швеции 98. Разница не является существенное даже несмотря на то, что в Финляндии данные учреждения не работали с 18 марта по 13 мая. Об этом сообщает РБК с ссылкой на доклад исследователей Финского института здоровья и благополучия и Агентства общественного здравоохранения в Швеции.

Специалисты пришли ко мнению, что все дело в том, что дети реже заражаются коронавирусом, легче его переносят (или же вовсе без симптомов), а также не могут активно его распространять в случае инфицирования.

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