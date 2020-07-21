Названа страна, которой коронавирус был на пользу

Названа страна, которой коронавирус был на пользу
Германия хорошо справляется с ситуацией. Фото: Pixabay

Германия сможет процветать после окончания пандемии, считают эксперты.

Об этом стало известно сегодня, 21 июля. Об этом пишет The New York Times. В то время как экономики большинства стран серьезно пострадали в период пандемии коронавируса, Германия может даже выиграть. Эксперты убеждены, что стране удастся показать свои сильные страны и процветать, пока Китай и США будут решать проблемы и выплачивать многомиллионные долги.

Во-первых, Германия не накопила много долгов, а государство со временем станет более привлекательным для экспорта. Во-вторых, рабочие смогли сохранить свои места и все благодаря усилия властей – компании получили выплаты за сохранение рабочих мест при неполном трудовом дне.

В материале говорится, что Германия способна преодолеть кризис и даже получить из него выгоду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Смольный выделил 878 млн на выплаты зараженным COVID-19 медикам.

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