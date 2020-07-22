В двух районах Петербурга в выходные изменятся маршруты трамваев

В двух районах Петербурга в выходные изменятся маршруты трамваев
Трамваям перекроют дорогу ремонтники. Фото: Baltphoto

Временные меры связаны с необходимостью проведения работ на участках действующих трамвайных путей.

Трамваи проследуют по измененному маршруту в Кировском и Выборгском районах. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

В субботу 25 июля и воскресенье 26 июля, из-за дорожных работ, которые запланированы на улице Маршала Говорова, по другому маршруту направят трамваи №36 и №41.

Видоизмененная трасса будет выглядеть следующим образом:

трамвай № 36: от конечной остановки «Стрельна» по действующей трассе до Кронштадтской ул., далее по Кронштадтской ул., Корабельной ул. до конечной остановки «Завод «Северная верфь»;

трамвай № 41: движение временно приостановлено.

В те же дни иначе будут направлены и трамваи №3 и №6. Это связано с тем, что на Боткинской улице необходимо осуществить работы на коммуникациях.

Временный маршрут:

трамвай № 3: от конечной остановки «Площадь Репина» по действующей трассе до ул. Куйбышева, далее по ул. Куйбышева, ул. Чапаева, ул. Котовского, ул. Чапаева, Гренадерскому мосту, Гренадерской ул., ул. Смолячкова (обратно по Лесному пр., Гренадерской ул.) до конечной остановки «Метро «Выборгская»;

трамвай № 6: от конечной остановки «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до ул. Куйбышева, далее по ул. Куйбышева, ул. Чапаева, ул. Котовского, ул. Чапаева, Гренадерскому мосту, Гренадерской ул., Лесному пр., ул. Академика Лебедева, ул. Комсомола (обратно по Боткинской ул.) до конечной остановки «Площадь Ленина».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что маршруты автобусов изменят из-за работ на улице Коммуны.

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