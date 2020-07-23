Любители сладкого могут защитить себя от сердечных заболеваний

Любители сладкого могут защитить себя от сердечных заболеваний
Правильный шоколад не только вкусный, но и полезный. Фото: Pixabay

Речь идет об употреблении шоколада, который благотворно влияет на организм.

Прием в пищу данного лакомства снижает риск сердечно-сосудистых болезней. Об этом сообщили ученые медицинского колледжа Бейлора в США, сославшись на результаты своей работы.

Для этого специалисты изучили ранее проведенные исследования, в ходе которых оценивалось, как шоколад влияет на коронарные заболевания сердечной мышцы. После анализа информации о 300 участников, ученые выявили факт того, что шоколад может снижать риск ишемической болезни сердца на 8%.

Все дело в полезных свойствах продукта, среди которых есть и противовоспалительные. Также, стеариновая кислота, флавоноиды и прочие вещества способствуют увеличению хорошего холестерина.

Однако, точных данных о количестве и виде шоколада, которые помогают сердцу, выявить не удалось. В любом случае, употреблять сладкое нужно умеренно. Помимо полезных средств, есть также и вредные. Осторожными следует быть людям с диабетом и ожирением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалист рассказал, как шоколад повышает иммунитет.

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Любители сладкого могут защитить себя от сердечных заболеваний
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