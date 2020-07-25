В Петербурге выпустят тематические «Подорожники» в честь Дня ВМФ

Новых "Подорожников" будет всего 20 тысяч штук. Фото: СПб ГКУ «Организатор перевозок»

Новых "Подорожников" будет всего 20 тысяч штук. Фото: СПб ГКУ «Организатор перевозок»

В День ВМФ петербуржцы смогут приобрести на станциях метрополитена тематические электронные карты «Подорожник» с изображением военных кораблей.

Об этом сообщили в городском комитете по транспорту. На флотские «Подорожники» нанесены изображение боевых кораблей, защищавших Ленинград во время Великой Отечественной войны. В частности, это будут крейсер «Аврора» и эсминец «Ленинград».

Эксклюзивные проездные карты будут продаваться в кассах метро и киосках «Организатора перевозок». Всего будет выпущено 20 тысяч электронных карт, посвященных Дню Военно-морского флота. Новые «Подорожники» будут продаваться за 60 рублей.

Главный военно-морской парад, приуроченный ко Дню ВМФ, по традиции пройдет в Петербурге в последнее воскресенье июля. В этом году его будут проводить 26 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в День ВМФ России в Петербурге прогремит салют.