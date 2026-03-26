В Петербурге прошло седьмое заседание по делу об осквернении блокадного трамвая

Очередное заседание по резонансному делу об осквернении памятника «Блокадный трамвай» состоялось в Санкт-Петербургском городском суде.

В суде Петербурга состоялось седьмое заседание по уголовному делу об осквернении памятника «Блокадный трамвай» на проспекте Стачек. Инцидент произошел 27 июля 2025 года, когда трое мужчин поднялись на вагон МС, повредили его детали и сняли происходящее на камеру мобильного телефона.

Фигурантам дела предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса. Они обвиняются в повреждении и осквернении памятника, увековечивающего память погибших в период Великой Отечественной, а также в реабилитации нацизма. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

В ходе заседания с докладами выступили специалисты, указав на недопустимость подобного обращения с памятниками воинской славы. Эксперты рассказали об исторической и культурной ценности блокадного трамвая, а также пояснили, почему он установлен именно в этом месте. В годы войны на проспекте Стачек была сооружена противотанковая баррикада из трамвайных вагонов, заполненных камнями. Она находилась всего в четырех километрах от линии фронта и стала частью оборонительной системы Ленинграда.

Сегодня памятник «Блокадный трамвай» является местом проведения памятных мероприятий в Дни воинской славы, а именно 27 января и 9 Мая. В Комитете по транспорту подчеркнули принципиальную позицию о недопустимости любых попыток осквернения памяти и необходимости сохранения уважения к символам Северной столицы. Следующее судебное заседание назначено на 7 апреля.

