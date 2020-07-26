Дрозденко рассказал о гордости в День ВМФ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил Главный военно-морской парад. Он признался, что в этот день испытывает особенную гордость.

«В такой день как сегодня чувствую особенную гордость — на территории современной Ленобласти родился Балтийский военный флот», — написал он в Instagram.

Дрозденко напомнил, что на Олонецкой верфи в Лодейном поле были заложены первые петровские фрегаты на Балтике. Судостроительная история продолжается и сегодня.

Главный военно-морской парад прошел в акватории Невы и Кронштадтского рейда. Участие в нем приняли 46 кораблей, катеров, подводных лодок и судов, а также 42 самолета и вертолета Воздушно-космических сил России. Завершилось шествие пролетом штурмовика Су-25БМ в небе над Петербургом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав экипажей с Днем Военно-морского флота.