Беглов и Макаров поздравили Петербург с Днем ВМФ

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров поздравили жителей города с Днем военно-морского флота.

Совместное поздравление опубликовано на сайте Смольного. Беглов и Макаров напомнили о том, что Петербург — морская столица России, и еще раз перечислили участников Главного военно-морского парад.

«Поздравляем всех с Днем Военно-Морского Флота! Желаем военным морякам крепкого флотского здоровья, новых успехов в службе, а всем петербуржцам – мира, благополучия и яркого праздника!», — говорится в поздравлении.

Беглов и Макаров отметили, что Петербург строит военные корабли и готовит морских офицеров и боевую технику больше 300 лет. Так, два из шести кораблей, недавно заложенных в России, будут строиться на петербургских верфях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что День Военно-Морского флота в Петербурге и Кронштадте отметят праздничным фейерверков. В небо запустят более 3 тыс. разноцветных снарядов.