В небо над Петербургом в День ВМФ запустят 3 тысячи фейерверков

В небо над Петербургом в День ВМФ запустят 3 тысячи фейерверков
Салют в честь Дня ВМФ в Петербурге. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

День Военно-Морского флота в Петербурге и Кронштадте отметят праздничным фейерверков. В небо запустят более 3 тыс. разноцветных снарядов.

Салют начнется в 22:30 с артиллерийских залпов. Следом будут выпущены более 50 видов фейерверочных изделий, среди них — «Светлана», «Слава», «Рубин» и «Ассоль». Диаметры куполов превысят 300 метров.

«В ходе воинского ритуала вечернее небо в течение 10 минут украсят 3 тыс. фейерверочных изделий», — сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии, расположенный в Петропавловском крепости, произведет 30 залпов из двенадцати 85-мм орудий Д-44 и запустит фейерверки. Участие в запуске также примет отдельный салютный дивизион ЗВО имени маршала артиллерии Владимира Михалкина, который прибыл из Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге завершился Главный военно-морской парад. Завершающей точкой шествия стал пролет штурмовика Су-25БМ в небе над городом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
день вмф зво новости спб салют фейерверк


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов и Макаров поздравили Петербург с Днем ВМФ
Дегтярев впервый вышел к протестующим в Хабаровске
Шойгу представил Путину предложения по госпрограмме вооружения
Петербуржцы столпились на закрытом концерте на Дворцовой
Памятник Виктору Цою в Петербурге установят до конца августа
В небо над Петербургом в День ВМФ запустят 3 тысячи фейерверков
Элджей и Настя Ивлеева заразились коронавирусом
Врач назвал отличия коронавируса от гриппа