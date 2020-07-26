В небо над Петербургом в День ВМФ запустят 3 тысячи фейерверков

Салют в честь Дня ВМФ в Петербурге. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Салют в честь Дня ВМФ в Петербурге. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

День Военно-Морского флота в Петербурге и Кронштадте отметят праздничным фейерверков. В небо запустят более 3 тыс. разноцветных снарядов.

Салют начнется в 22:30 с артиллерийских залпов. Следом будут выпущены более 50 видов фейерверочных изделий, среди них — «Светлана», «Слава», «Рубин» и «Ассоль». Диаметры куполов превысят 300 метров.

«В ходе воинского ритуала вечернее небо в течение 10 минут украсят 3 тыс. фейерверочных изделий», — сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии, расположенный в Петропавловском крепости, произведет 30 залпов из двенадцати 85-мм орудий Д-44 и запустит фейерверки. Участие в запуске также примет отдельный салютный дивизион ЗВО имени маршала артиллерии Владимира Михалкина, который прибыл из Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге завершился Главный военно-морской парад. Завершающей точкой шествия стал пролет штурмовика Су-25БМ в небе над городом.