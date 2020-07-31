Завод электроники построят в Обухово за полмиллиарда рублей

Новый завод по производству электроники собираются построить в промзоне Обухово в Петербурге.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании «Макро ЕМС», которая вложила в строительство нового предприятия 500 млн рублей.

Стоит отметить, что, по предварительной информации, завод приступит к производству электронных компонентов уже в следующем году. Предприятие будет функционировать на базе промзоны в Обухово. Компания будет производить сетевое и медицинское оборудование, а также компоненты для машин.

На этом же пространстве работает завод компании, выпускающий подобную продукцию, однако новое предприятие увеличит производство в три раза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Hyundai хочет приобрести завод General Motors в Шушарах. За разрешение компания уже обратилась в ФАС, подав соответствующее ходатайство.