В Госдуме опровергли информацию о продолжении обучения в школах в дистанционном формате

В Госдуме опровергли информацию о продолжении обучения в школах в дистанционном формате
Школьники в сентябре вновь вернутся за парты. Фото: pixabay

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев прокомментировал «фэйк ньюс», распространившуюся в социальных сетях.

Сегодня, 3 августа, официально была опровергнула информация о якобы очередном введении дистанционной формы обучения для школьников на фоне эпидемии коронавируса. Все дело в том, что пользователи соцсетей начали активно подхватывать непроверенную новость о том, что власти приняли решение ужесточить карантинные меры и снова перевести учеников среднеобразовательных учреждений на домашнее обучение с 21 сентября.

Зайцев отметил, что данные заявления ни что иное как ложь. В настоящее время подобные меры не обсуждаются а вводить их более не собираются. В случае ухудшения ситуации с эпидемией, подобные решения потребуют детальных обсуждений с парламентом и комитетом по образованию.

Помимо этого, депутат Госдумы напомнил, что Роспотребнадзор пришел к мнению, что вторая волна COVID-19 России не грозит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два выпускника из Петербурга сдали ЕГЭ на 300 баллов.

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