СПбГУП объявил о дистанционном начале учебного года

Вузам разрешили принимать подобные решения самостоятельно.

До начала учебного года осталось около месяца, некоторые университеты уже приняли решение о том, что студенты пока не вернутся в стены вузов. Так, на сайте Гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) сказано, что занятия начнутся тогда, «когда позволит обстановка». Руководство вуза обещает компенсировать все потери студентам. Отмечается, что занятия с 1 сентября будут проходить дистанционно, а очная учеба начнется после нормализации эпидемиологической обстановки в России.

Напоминаем, что в Минобразования говорили о том, что университеты должны сами решить, будут ли проходить очные занятия в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Госдуме опровергли информацию о продолжении обучения в школах в дистанционном формате.