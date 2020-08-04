СПбГУП объявил о дистанционном начале учебного года

СПбГУП объявил о дистанционном начале учебного года
Студенты университета будут учиться дистанционно первое время. Фото: Pixabay

Вузам разрешили принимать подобные решения самостоятельно.

До начала учебного года осталось около месяца, некоторые университеты уже приняли решение о том, что студенты пока не вернутся в стены вузов. Так, на сайте Гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) сказано, что занятия начнутся тогда, «когда позволит обстановка». Руководство вуза обещает компенсировать все потери студентам. Отмечается, что занятия с 1 сентября будут проходить дистанционно, а очная учеба начнется после нормализации эпидемиологической обстановки в России.

Напоминаем, что в Минобразования говорили о том, что университеты должны сами решить, будут ли проходить очные занятия в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Госдуме опровергли информацию о продолжении обучения в школах в дистанционном формате.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дистанционное обрзование спбгуп университет


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково экстренно приземлился самолет из-за трещины в стекле
По Ленобласти ездят мобильные амбулатории
Петербуржец открыл стимпанк-музей в честь дедушки-ветерана
СКА всухую разгромил «Локомотив»
Мясников перечислил опасные мифы о сахарном диабете
СПбГУП объявил о дистанционном начале учебного года
Продавец БАДов, обманувший петербурженку на 250 тыс., предстанет перед судом
Ловрен намерен выучить русский язык и оставить след в истории ФК ...