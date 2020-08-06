Петербургский омбудсмен попросил МВД оценить действия полицейских по задержанию участников акций солидарности с Хабаровском

Петербургский омбудсмен попросил МВД оценить действия полицейских по задержанию участников акций солидарности с Хабаровском
Александр Шишлов. Фото: http://ombudsmanspb.ru

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов попросил руководство ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти оценить действия сотрудников, задерживавших участников акции солидарности с Хабаровском.

Причиной для обращения к начальнику управления МВД России по Петербургу и области Роману Плугину стал мониторинг информации, опубликованной в том числе в СМИ, о задержаниях и привлечении к административной ответственности горожан, вышедших на акцию поддержки Хабаровска, которая состоялась в центре Северной столицы 1 августа. О просьбе оценить действия полицейских сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Напомним, что в Хабаровске не утихают митинги, начавшиеся после увольнения и ареста экс-губернатора края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств 15-летней давности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 1 августа на акции в Петербурге задержали более 10 человек.

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