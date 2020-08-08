В Китае зафиксировали вспышку смертельного вируса SFTS

В Китае зафиксировали вспышку смертельного вируса SFTS
В Китае выявили более 60 случаев заражения SFTS. Фото: pixabay

На востоке Китае распространяется вирус SFTS, от которого умерли уже семь зараженных пациентов.

Как сообщает Global Times, инфекцию можно подхватить при укусе клеща, а также через контакт с кровью или слизистой зараженного. На сегодняшний день болезнь диагностировали как минимум 60 людям. Впервые вирус заметили в 2011 году и, как отмечают медики, возникновению массовых заражений мешают сложные способы распространения.

За первые полгода в восточной провинции Цзянсу вирусом SFTS заразились более 37 человек, еще 23 инфицированных обнаружили в восточной провинции Аньхой.

Среди признаков заболевания присутствуют лихорадка, сильный кашель, а также снижение лейкоцитов и тромбоцитов в крови.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чума убила первого пациента в Китае, еще 35 человек изолировали.

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