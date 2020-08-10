Петербургские спасатели приняли участие в заплыве вокруг Петропавловки

Петербургские спасатели приняли участие в заплыве вокруг Петропавловки
И на этот раз петербургские спасатели проявили себя на высоте, покорив водную стихию. Фото: 78.mchs.gov.ru

В воскресенье, 9 августа, в Петербурге в третий раз прошел самый массовый в истории Северо-Западного округа России заплыв на открытой воде, «X-Waters Saint Petersburg Swim 2020».

В спортивном мероприятии участвовали порядка 1 300 человек, прилетевших их самых разных уголков страны. Далеко не все из них профессиональные пловцы, есть и просто любители спорта. Участники могли выбрать из двух маршрутов: «Крепость» на 2,3 километра или «Двойная крепость», на 4,6 км.

Среди участников была и команда спасателей Северной столицы. Наблюдали за безопасностью, между тем, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Санкт-Петербурга и спасатели Поисково-спасательной службы города. К счастью, заплыв прошел без каких-либо инцидентов, команда МЧС также показала настоящий командный дух и отличную физическую подготовку, пишут в пресс-службе ведомства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский гонщик стал десятым в Гран-при «Формулы-1».

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