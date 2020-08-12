Врач раскрыла секрет полезного завтрака

Врач раскрыла секрет полезного завтрака
Углеводы необходимы человеку в качестве источника энергии с утра. Фото: pixabay

Завтрак можно назвать полезным при условии, что в него входят блюда, содержащие белки и углеводы. Об этом рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина.

По ее словам, после пробуждения человек не должен питаться одним компонентом. Она отметила, что речь идет, к примеру, о каше. Углеводы необходимы человеку в качестве источника энергии, чтобы человек смог продуктивно работать весь день.

Как сообщил телеканал «Звезда», первый прием пищи без белков, которые можно получить, если съесть омлет или сырники, повышает риск недополучить его суточную норму. Чехонина подчеркнула, что недостаток белка приводит к избытку жира и углеводов в организме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог предупредила россиян об «опасности» огурцов. Стоит воздержаться от их употребления огурцов в случае, если есть обострения болезней ЖКТ и поджелудочной железы.

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