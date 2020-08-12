Стало известно, как отличить «благородную» плесень от «опасной»

Диетолог Нурия Дианова рассказала о том, как можно отличить «благородную» плесень от «опасной».

По ее словам, если употребить продукт с опасной плесенью, можно навредить организму. Гастроэнтеролог отметила, что «благородную» плесень используют в производстве сыров. А вот опасная — обычно появляется на более привычных для человека продуктах, такая плесень чаще встречается на хлебе, фруктах, колбасе.

Как сообщило радио Sputnik, специалист подчеркнула, что довольно трудно обнаружить плесень в кисломолочных продуктах. И добавила, что испорченная еда может вызвать аллергию и серьезную диарею. Покупателям следует внимательно изучить продукт перед его употреблением, чтобы не столкнуться с неприятными последствиями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач раскрыла секрет полезного завтрака. После пробуждения человек не должен питаться а одним компонентом. По словам диетолога, недостаток белка приводит к избытку жира и углеводов в организме.