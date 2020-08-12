Петербуржцы принесли цветы к консульству Белоруссии

Петербуржцы принесли цветы к консульству Белоруссии
Александр Лукашенко заявил, что протестные акции координируют из-за рубежа, и пообещал, что "разорвать страну" никто не позволит. Фото: Google View

После завершения президентских выборов, лидером которых стал глава Белоруссии Александр Лукашенко, в стране не утихают массовые протесты.

Несогласные с результатам проведенных выборов, как белорусы, так и граждане других государств, живущие за пределами Белоруссии, выходят к посольствам страны. Не является исключением и Петербург: в первый же день после объявления результатов выборов, 10 августа, на улице Бонч-Бруевича собралось около 50 человек и несколько полицейских машин.

Люди стали массово возлагать цветы к зданию консульства, чтобы выразить сочувствие белорусам и обеспокоенность тем, что происходит в стране. Отметим, что белорусские силовики практически не сдерживаются в методах задержания и противостояния людям, выходящим на мирные протесты: правоохранители применяют резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Пострадавшие с обеих сторон исчисляются, по неофициальным данным, сотнями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Евросоюз может ввести санкции по отношению к Белоруссии из-за протестов.

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