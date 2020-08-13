ТОП-5 сериалов, которые получат продолжение этой осенью

Gazeta.SPb.ru рассказывает о нескольких фильмах и сериалах, в производство которых вмешался коронавирус и приостановил процесс, однако их продолжение можно будет увидеть уже этой осенью.

Фарго

Телеканал FX определился с датой выхода четвертого сезона «Фарго». Продолжение криминальной драмы стартует 27 сентября. Новые эпизоды, как и раньше, будут доступны еженедельно. Отметим, что очередная часть антологии Ноя Хоули должна была появиться на экранах еще в апреле, но в связи с ситуацией вокруг коронавируса производство шоу было приостановлено, а премьера — перенесена.

В основу сюжета четвертой главы легло противостояние двух преступных группировок Канзас-сити. Одну из ведущих ролей исполнит американский актер и комик Крис Рок.

Звездный путь

Сервис CBS All Access наконец выбрал дату возвращения на экраны сериала «Звездный путь: Дискавери». Наслаждаться третьим сезоном популярного сай-фай шоу можно будет с 15 октября. Зрителей ждут новые планеты, локации и герои.

Ходячие мертвецы

Последняя серия десятого сезона этого постапокалиптического хоррора вышла на экраны в начале апреля. Она была пятнадцатой по счету. Хотя планировалось шестнадцать. Несмотря на пандемию, создатели закончили работу над последней, поэтому 16-й эпизод можно будет увидеть 4 октября (6 октября в озвучке LostFilm).

И это не единственный сюрприз для поклонников зомби-драмы. AMC заказал еще шесть серий в рамках этого сезона, но они выйдут лишь в начале следующего года. Кроме этого сериал получит дальнейшее продолжение, но уже, вероятно, осенью 2021-го.

Еще у «ходячих» появится второй спин-офф «Ходячие мертвецы: Мир за гранью». Его премьера состоится также 4 октября. А новая глава шестого сезона «Бойтесь ходячих мертвецов» запланирована на 11 октября.

Пацаны

Руководство Amazon объявило дату премьеры второго сезона жесткого сатирического телекомикса «Пацаны». Он вернется на экраны 4 сентября. При этом зрителей будут ждать сразу три новые серии. Последующие будут выходить каждую пятницу. А конец главы намечен на 9 октября. Кстати, сериал продлен еще и на третий сезон.

Сокол и Зимний солдат

Коронавирус повлиял на график производства, а значит и премьер сериалов Marvel. Съемки ожидаемого шоу канала Disney+ «Сокол и Зимний солдат» передвинулись на август, поэтому новинка, если ничего экстраординарного не произойдет, может выйти на экраны осенью. В дебютном сезоне обещаны 6 серий.

«Сокол и Зимний солдат» станет прямым продолжением фильма «Мстители: Финал». Сэм Уилсон, которому достался щит Капитана Америка, начнёт работать вместе с Баки Барсом и столкнётся со злодеем Бароном Земо, впервые появившемся в «Первый мститель: Противостояние».