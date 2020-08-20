В Петербурге скончались еще 15 человек с коронавирусом

В Петербурге скончались еще 15 человек с коронавирусом
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В Петербурге за минувшие сутки скончались 15 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Побороть болезнь смогли 83 человека.

Об этом стало известно в четверг, 20 августа. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», общее число погибших с начала пандемии в Северной столице составило 2 308 человек.

Отмечается, что за последние сутки Петербург вышел на второе место в России по числу зараженных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе на Неве за сутки коронавирус подхватили 160 человек.

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