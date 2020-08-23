Стало известно, какие продукты не стоит употреблять в сыром виде

Врачи рассказали, почему некоторые продукты следует есть ли после термической обработки.

Любителям сырых сосисок все же стоит задуматься о предварительной варке перед употреблением. Все дело в том, что в них могут содержаться бактерии, негативно влияющие на желудочно-кишечный тракт. Человек попросту может отравиться.

Не рекомендуется есть и сырую фасоль. В большинстве случаев, в сыром виде она содержит в себе вредные токсичные вещества. В первую очередь речь идет о красной фасоли. Безвредной она становится лишь при должной обработке высокими температурами. Об этом сообщает Sabah.

Фанатам морепродуктов стоит перестать есть креветки без жарки или варки. Причина кроется в способах их разведения. Зачастую для этого используются антибиотики, а в воду с креветками могут добавлять различные химические добавки.

Помимо этого, любителям сыроедения необходимо оставить желание есть в чистом виде миндаль, грибы и ревень. Чтобы съесть эти продукты без вреда, важно их сначала правильно приготовить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог перечислил жирные продукты, от которых не толстеют.