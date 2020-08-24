Врачи, лечившие Навального в Омске, пожаловались на звонки с угрозами

Главврач больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Александр Мураховский рассказал о сотнях звонков, поступивших в его приемную после того, как их пациентом стал оппозиционный политик Алексей Навальный.
Заместитель Мураховского, Анатолий Калиниченко признался, что лично получал в социальных сетях угрозы. Напомним, что в четверг, 20 августа, Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву, воздушное судно пришлось экстренно посадить в Омске. Алексей оказался в реанимации с подозрением на отравление.
Сторонники Навального оказались недовольны лечением омских врачей, считая его недостаточно эффективным. Медики были чрезвычайно удивлены столь негативной реакцией на тот факт, что в организме Навального не нашли следов ядов или других токсичных веществ.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Навальный в качестве «гостя канцлера» был перевезен на лечение в клинику Charite в Берлине.