Немецкие врачи нашли следы интоксикации в организме Навального

Немецкие врачи нашли следы интоксикации в организме Навального
Алексей Навальный. Фото: https://vk.com/navalny

Специалисты клиники Charite в Берлине обнаружили в крови оппозиционера остаточные явления неизвестного вещества, которое могло вызвать отравление.

Сегодня, 24 августа, клиника опубликовала официальное сообщения по итогам проводимых исследований. Врачи отметили, что речь идет о «интоксикации субстанцией группы блокаторов холинэстеразов». Конкретное вещество выявить и установить пока не удалось. Об этом сообщает ТАСС.

Учитывая данные факторы, представители клиники предполагают, что отравление может негативно отразиться на нервной системе пациента.

В настоящее время Алексей Навальный продолжает находиться в искусственной коме в тяжелом состоянии. Угрозы его жизни нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что немецкую больницу, где лечится Навальный, будет круглосуточно охранять полиция. Полицейские дежурили у клиники даже ночью.

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