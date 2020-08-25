Кремль назвал «пустым шумом» утверждения об отравлении Навального

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что информация о причастности Кремля «отравлению» оппозиционера Алексея Навального не может быть правдой.

По словам Пескова, правительство не может серьезно относиться к подобным утверждениям. Он назвал такие обвинения «пустым шумом» и заявил, что совершенно не могут быть правдивыми. По этой причине, как заявил представитель Кремля, они не собираются относиться к этому серьезно.

Песков также добавил, что аналитика врачей из омской больницы и медиков из немецкой клиники «Шарите» по состоянию госпитализированного политика совпадает.

Он отметил, что российские врачи практически моментально диагностировали Навальному пониженную холинэстеразу. Более того, они лечили блогера атропином, который ему также дают немецкие врачи. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что причина понижения уровня холинэстеразы пока не установлена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что немецкие врачи нашли следы интоксикации в организме Навального.