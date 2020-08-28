В Турции и России скоро состоится суд над обвиняемыми в гибели 12-летней Алисы из Петербурга

В Турции и России скоро состоится суд над обвиняемыми в гибели 12-летней Алисы из Петербурга
Родители погибшей девочки выяснили, что бассейн строился с массой нарушений. Фото: pixabay.com

Чуть больше года назад, 18 августа 2019-го, 12-летняя Алиса из Петербурга погибла в результате несчастного случая, произошедшего в одном из отелей города Бодрум: руку девочки засосало в дренажную трубу.

Ребенка удалось достать живым, но она слишком долго находилась под водой: мозг и легкие получили травмы, несовместимые с жизнью. Спустя несколько дней задержали подозреваемых: директора, владельца отеля и технического специалиста. Следствие затянулось на несколько месяцев, подозревали даже маму Алисы, якобы она недосмотрела за девочкой.

Однако 29 февраля 2020 года обвинение все же было предъявлено менеджеру отеля и технику организации, мать ребенка стала истцом. Отец погибшей Алисы переживает, что не удалось привлечь к ответственности владельца гостиницы: выяснилось, что бассейн был построен с грубейшими нарушениями. Весной, когда должны были состояться первые судебные слушания, случилась пандемия. Теперь, передают «Аргументы и Факты — Петербург», назначили новую дату заседания — 10 сентября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Воронежем завели уголовное дело после гибели семьи в выгребной яме.

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