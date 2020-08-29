Путин признал выборы в Белоруссии состоявшимися

Владимир Путин. Фото: кадр из интервью на телеканале "Россия24". Фото: Россия 24

Владимир Путин. Фото: кадр из интервью на телеканале "Россия24". Фото: Россия 24

Москва исходит из того, что выборы в Белоруссии состоялись. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

В интервью на телеканале «Россия-1» глава России признал, что выборы главы государства в Белоруссии состоялись.

Согласно данным Центризбиркома республики, действующий лидер Александр Лукашенко смог заручиться 80,1% голосов избирателей. В то же время оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала только — 10,1%.

Напомним, протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко. Граждане страны оказались не согласны с результатами голосования и вышли на улицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ситуация в Белоруссии выравнивается, а силовики ведут себя сдержанно. Об этом рассказал Путин.