На питание для начальных классов в Петербурге потратят больше миллиарда

В Петербурге - более 200 тысяч учеников начальных классов. Фото: pixabay.com

В Петербурге - более 200 тысяч учеников начальных классов. Фото: pixabay.com

В Петербурге более миллиарда рублей направят на горячее питание для начальных классов. Часть из этих денег выделили из федерального бюджета.

Об этом в среду, 2 сентября, сообщил губернатор Александр Беглов по итогам посещения пищеблоков в двух школах.

По его словам, в начальной школе в Петербурге учатся 235 тысяч ребят. Раньше школьники получали дотацию на питание, теперь завтраки станут полноценными.

Из-за угрозы распространения коронавируса в петербургских школах приняли особые меры по организации питания. Дети посещают столовую по графику, классный руководитель будет следить за гигиеной. За каждым классом закрепляются определенные столы, они будут заранее накрываться.

Отметим, что в петербургских школах работают 719 столовых и 89 распределительных буфетов.