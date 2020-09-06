Власти Германии согласились передать России данные по Навальному по запросу Генпрокуратуры

Власти Германии согласились передать России данные по Навальному по запросу Генпрокуратуры
Глава МИД Германии Хайко Маас. Фото: wikipedia

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в стране удовлетворят запрос России о правовой помощи по делу оппозиционера Алексея Навального.

Таким образом, в Германии согласились поделиться с Россией подробностями обследования и лечения Навального, который до сих пор пребывает в клинике «Шарите» после резкого ухудшения здоровья, случившегося 20 августа. Маас подчеркнул, что уже сообщал ранее российскому послу, что запрос будет одобрен.

Отметим, что Генпрокуратура обратилась в министерство юстиции Германии еще 27 августа. Российскую сторону интересовали результаты исследований на различные вещества и сведения о ходе лечения российского политика. В воскресенье, 6 сентября, представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что никакой информации Германия так и не предоставила и предположила, что процесс могут тормозить специально. Об этом сообщает РБК.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что немецкие врачи нашли следы яда на бутылке, из которой пил Навальный.

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