Жена Навального прокомментировала предложение Рошаля о создании совместной рабочей группы российских и немецких врачей

Жена Навального прокомментировала предложение Рошаля о создании совместной рабочей группы российских и немецких врачей
Алексей Навальный с супругой Юлией. Фото: instagram/@navalny

Супруга оппозиционера Алексея Навального заявила, что доктор Леонид Рошаль не будет допущен к лечению ее мужа.

Напомним, президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль предложил объединиться специалистам Немецкой врачебной палаты для выяснения причин ухудшения здоровья Навального и дальнейшего лечения.

Ситуацию прокомментировала Юлия Навальная в своем Instagram-аккаунте. Она подчеркнула, что к ситуации с ее мужем Рошаль не будет иметь никакого отношения. Отметила она и то, что в данном вопросе врач представляет голос государства, а не медицинского сообщества.

Отметим, что Рошаль ранее сообщал, что причины проблем со здоровьем Навального до сих пор неизвестны. Доктор не понимает, почему омские врачи не нашли следов отравления, а исследования немецких врачей выявили факт присутствия в организме пациента нервно-паралитического вещества «Новичок». Напомним, в России основным диагнозом Навального назвали «нарушение обмена веществ».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Германии согласились передать России данные по Навальному по запросу Генпрокуратуры.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
леонид рошаль рабочая группа юлия навальная


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
От российских учителей не станут требовать обязательной вакцинации от ...
На трассе М-10 «Россия» произошло ДТП с участием 7 машин
Центральную часть России ожидает похолодание
Жена Навального прокомментировала предложение Рошаля о создании совместной ...
Рабочая неделя в Ленобласти начнется с тумана и дождя
На акции протеста в Минске собралось более 100 тысяч человек
Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Глава МВД назвал белорусскую милицию самой гуманной в мире