Бухгалтера детского сада заподозрили в хищении 5 миллионов рублей из бюджета

Бухгалтера детского сада заподозрили в хищении 5 миллионов рублей из бюджета
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

Прокуратура Красногвардейского района заинтересовалась тем, как проходит распределение бюджетных средств в дошкольном учреждении №82.

Проверка показала, что начиная с 2018 бухгалтер детского сада отправляла в банк документы на выплаты, в которых были завышены зарплаты для некоторых работников.

Из-за этого бюджет учреждения не досчитался 5 миллионов рублей. Из-за противоправных действий детскому саду не хватило денег как на свои нужды, так и на обеспечение заработной платой добросовестных сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Прокуратура продолжит следить за расследованием.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали судью-самозванца за мошенничество с госзакупками для Росгвардии.

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