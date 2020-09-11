Бухгалтера детского сада заподозрили в хищении 5 миллионов рублей из бюджета

Прокуратура Красногвардейского района заинтересовалась тем, как проходит распределение бюджетных средств в дошкольном учреждении №82.

Проверка показала, что начиная с 2018 бухгалтер детского сада отправляла в банк документы на выплаты, в которых были завышены зарплаты для некоторых работников.

Из-за этого бюджет учреждения не досчитался 5 миллионов рублей. Из-за противоправных действий детскому саду не хватило денег как на свои нужды, так и на обеспечение заработной платой добросовестных сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Прокуратура продолжит следить за расследованием.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали судью-самозванца за мошенничество с госзакупками для Росгвардии.