ФСБ проверит слова Артемия Лебедева о памятнике «Родина-мать зовет»

ФСБ проверит слова Артемия Лебедева о памятнике &#171;Родина-мать зовет&#187;
Артемий Лебедев. Фото: скриншот YouTube/ Артемий Лебедев

Сразу два видео с участием дизайнера вызывают вопросы.

Следственное управление ФСБ проверяет видео дизайнера и блогера Артемия Лебедева, в которых он рассуждал о черкесах и памятнике «Родина-мать зовет». Об этом пишет РИА Новости.

Адвокат Владимир Слащев отметил, что недоволен оказался председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в городе Москве Юрий Агирбов. Он посмотрел два ролика Лебедева, опубликованные летом 2020 года, и остался возмущен. Защита убеждена, что можно возбудить уголовные дела из-за экстремизма, а также осквернения символа воинской власти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лебедев объяснил, как относится к поправкам в Конституцию. Он заявил, что чувствует себя обманутым после участия в агитационном ролике.

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