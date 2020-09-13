Лебединский объявил об обработке почти 50% бюллетеней

Он отметил, что выборы в Ленинградской области прошли спокойно.

13 сентября состоялся единый день голосования в Ленинградской области. Этому событию посвящено пресс-мероприятие «Ночь выборов-2020», на котором различные спикеры делятся своими впечатлениями и мыслями и прошедших выборах.

Глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский рассказал, как обстоят дела с обработкой бюллетеней. На данный момент обработана почти половина из них, Александр Дрозденко лидирует – его поддержали 83,5% граждан. Лебединский назвал голосование в воскресенье «погодным». Он также отметил, что в выборах приняли участие более 27,8 тысяч человек, то есть явка составила 48,53%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Леноблизбирком поступило 25 обращений во время выборов.