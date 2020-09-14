Авторским барам Петербурга вновь поменяли правила

В Петербурге авторские бары и рестораны начнут работать по новым правилам с 1 января 2021 года, однако обещанные поправки к ним до сих пор не разработали.

Депутат городского ЗакСобрания, руководитель рабочей группы по «авторским барам» Денис Четырбок рассказал АБН, что сейчас осталось два рабочих варианта будущего документа. Согласно его тексту, с начала 2021 года в Петербурге запрещается продажа алкоголя в точках общепита, где площадь зала обслуживания составляет менее 50 «квадратов».

Депутат пояснил, что обсуждение поправок в закон еще не закончилось и сейчас ожидается ответ от профильных органов власти на варианты, которые предложила рабочая группа.

«Первый вариант — снизить объем площади для центральных районов до 20 квадратных метров с тем, чтобы все наши авторские заведения сохранить. И второй вариант — регулирование по принципу серии домов. Условно говоря, для хрущевок, брежневок, «кораблей» установить более строгие правила, для всех остальных — менее строгие правила», — объясняет депутат ЗакСа.

Четырбок отметил, что за последние несколько месяцев был проведен мониторинг ситуации и сейчас собрана информация о том, сколько заведений в города работают в диапазоне 50-70 кв.м.

Ранее в приоритете у рабочей группы была идея с внесением изменений в закон по районному принципу. То есть, закон о «наливайках» не должен был затронут бары, расположенные в центре Петербурга.

Тем временем представители малого бизнеса в городе стали заложниками законотворчества — бары, которые попали в «список 100» до сих пор не знают, по каким правилам будут работать уже через 3,5 месяца.

В начале августа говорилось, что окончательный вид новые правила работы для баров примут к середине сентября, однако, по всей видимости, сроки в очередной раз сдвинули.

Сначала правила должны согласовать на заседании рабочей группы, затем провести через три чтения в ЗакСе, а после их должен утвердить губернатор. Но Четырбок уверяет, что все это успеют провести до 1 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в законе о «наливайках» могут внести изменения для баров в исторических районах Петербурга.