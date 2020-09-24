В Петербурге увеличили количество задач для рабочей группы по развитию городского железнодорожного узла

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление о расширении круга задач для членов рабочей группы по развитию транспортной инфраструктуры в сфере железнодорожных перевозок. Подпись под соответствующим документом руководителем города была поставлена в четверг, 24 сентября.
Таким образом, рабочая группа отныне сможет осуществлять подготовку предложений по наиболее важным объектам инфраструктуры ж/д транспорта. Займутся специалисты и сообщением между Петербургом и Ленинградской областью. В рамках новых полномочий рабочая группа сможет разрабатывать идеи о перевозках пассажиров между регионами и улучшению качества обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Стоит отметить и то, что расширение коснется не только круга задач, но и самой рабочей группы. Подобные меры позволят более детально и комплексно прорабатывать различные инициативы, а также ускорять процесс их реализации.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РЖД и Петербург совершили обмен мостами и путепроводами.