Тысячи байкеров устроили мотопробег в Петербурге

Перед началом пробега зрители на Дворцовой площади могли посмотреть технику, а также сфотографироваться на мотоциклах. Фото: pixabay.com

Перед началом пробега зрители на Дворцовой площади могли посмотреть технику, а также сфотографироваться на мотоциклах. Фото: pixabay.com

Сегодня в Северной столице стартовал мотопробег в честь закрытия сезона 2020 года.

В субботу, 26 сентября, тысячи байкеров собрались на Дворцовой площади в рамках акции «Неповторимое очарование гостеприимного Петербурга», которая приурочена ко Всемирному дню туризма. Как сообщил ТАСС, в мероприятии приняли участие около десяти тысяч человек.

Мотопробег стартовал в полдень. Помимо «профессиональных» байкеров в центре города также собрались желающие посмотреть на «шумное» событие петербуржцы. Горожане рассматривали и фотографировали технику.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дворцовой площади собирались художники в рамках международного фестиваля искусств «Мастер-класс».