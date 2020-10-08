Власти Петербурга думают, что городских денег не хватит на проекты СКК и широтной магистрали

Власти Петербурга думают, что городских денег не хватит на проекты СКК и широтной магистрали
Появление ШМСД вкупе с ЗСД позволит создать в Петербурге единый транспортный скоростной каркас. Фото: Baltphoto

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил сомнение в том, что средств из городского бюджета хватит на реализацию проектов строительства СКК «Петербургский» и Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).

Градоначальник заявил об этом в ходе заседания правительства Петербурга, на котором обсуждался проект бюджета на 2021-23 годы. Глава города на Неве напомнил о необходимости подсчета средств с федеральным финансированием, а также о финансировании транспортной реформы.

«Сейчас мы выбьем из федерации все что можно и все что нельзя, а сами сдуемся и не сможем получить эти деньги, потому что не сможем профинансировать», — сказал Беглов.

По словам председателя Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерию Москаленко, в 2021-2022 годах на выплату концессионеру СКК из бюджета предусмотрели по 5 млрд рублей. А строительство магистрали обойдется в 11 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на строительство первого этапа Широтной магистрали в Петербурге из федерального бюджета выделят 10 млрд рублей.

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