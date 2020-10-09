Несчастный случай в школе, ядовитые свалки и призывы уходить на «удаленку»: чем Петербургу запомнилась уходящая неделя

В одной из школ петербурга ученик выпал из окна, в другой заподозрили массовое отравление, тревогу бьют и петербуржцы, живущие вблизи несанкционированных свалок, а коронавирус вновь покушается на привычный уклад жизни горожан: это и многое другое в традиционном дайджесте Gazeta.SPb.ru.

Дела школьные

Днем 8 октября из окна гимназии с углубленным изучением испанского и английского языков №67 в Петроградском районе выпал восьмиклассник. Жутким инцидентом заинтересовалась прокуратура. По предварительной информации, все произошло на перемене во время проветривания помещений и в отсутствии рядом учителя.

В другой школе, №15, в Василеостровском районе заподозрили массовое отравление. По словам родителей, у детей разболелись животы, поднялась температура и началась рвота. В случившемся разбирается поликлиническое отделение №1.

Тем временем, губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в Социальный кодекс — школьники, нуждающиеся в специальной диете, смогут получить компенсацию за питание.

Незаконные свалки

Еще один скандал, но уже на тему экологии и здоровья, разгорелся в Невском районе. По мнению горожан, в местной администрации отрицают наличие на территории Дальневосточного проспекта опасных отходов. Их, по словам горожан, не видят и представители АЗС, рядом с которой находится свалка. Тем временем, комитет по природопользованию сообщает, что виновные в организации гор ядовитого мусора найдены, возбуждено уголовное дело.

В продолжение темы отметим, что 7 октября губернаторы Петербурга и соседнего региона Александр Беглов и Александр Дрозденко совместно с гендиректором «Интер РАО ЕЭС» Борисом Ковальчуком и президентом-председателем правления банка «ВТБ» Андреем Костиным подписали соглашение о реализации проектов в области обращения с отходами.

Коронавирус

Из-за текущей эпидемиологической обстановки петербургских школьников могут отправить на осенние каникулы раньше времени. Об этом 5 октября рассказала вице-губернатор Ирина Потехина. Напомним, что из-за карантина по Covid-19 и ОРВИ на дистанционном обучении в Петербурге находятся несколько десятков классов.

Тем временем, в Северной столице начали делать прививки, но ставят их пока только медикам, работающим в «красной зоне». Вакцинация коснулась двух больниц — №40 и Боткина.

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в действующее постановление о противодействии коронавирусной инфекции. Руководству городских организаций и предприятий настоятельно рекомендовано позволить своим работникам выполнять обязанности из дома. Но, судя по количеству пассажиров в метро, этот призыв всерьез пока не воспринят. Отметим, что до 2 ноября в Петербурге будет приостановлено предоставление социальных услуг в полустационарной форме. Петербуржцам старше 65 лет вновь рекомендуют самоизолироваться и не посещать общественные места без необходимости.