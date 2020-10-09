Кафельникова рассказала, почему больше не общается с рэпером Pharaoh

Дочь российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся объяснила, почему прекратила любые контакты с бывшим возлюбленным Глебом Голубиным.

Все дело в том, что молодые люди по-разному смотрят на жизнь. Алеся Кафельникова, отвечая на вопрос подписчика в Stories Instagram заявила, что ей не о чем общаться с рэпером, так как он никак не развивается.

Сама же Кафельникова назвала себя личностью, которой постоянно нужно к чему-то стремиться. Позиция Голубина же ее не устраивает. По ее мнению, он хочет довольствоваться тем, что есть, и никак не развиваться в дальнейшем.

В настоящее время 21-летняя Кафельникова встречается с 34-летним бизнесменом Георгием Петришиным. По всей видимости, влюбленные смотрят на жизнь одинаково и вместе развиваются в необходимых для девушки направлениях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кафельникова раскритиковала отца за желание насильно выдать ее замуж,