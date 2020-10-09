В Петербурге стартовал фестиваль «Книжный маяк в Петербурге»

Сегодня, 9 октября, в Северной столице открывается фестиваль «Книжный маяк Петербурга», который продлится до воскресенья, 11 октября.

Культурное мероприятие подобного рода впервые пройдет в смешанном формате: часть программы фестиваля сделали дистанционной ввиду напряженной эпидемиологической обстановке в городе. Гостей пригласят на встречи с известными писателями, предложат поучаствовать в дискуссиях о литературе и мастер классах.

Среди приглашенных участников такие писатели как Александр Цыпки, Александр Генис, Михаил Веллер, Андрей Аствацатуров и Олег Рой. Открытие состоялось в залах Российской национальной библиотеки сегодня в полдень. Напомним, что посетить фестиваль можно до воскресенья и абсолютно бесплатно, по предварительной регистрации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при Музее обороны и блокады Ленинграда в следующем году откроют Центр изучения истории.